Une délégation officielle de la République démocratique du Congo (RDC) a effectué, mardi, une visite au Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec Tunisie) à Tunis, en vue de renforcer la coopération bilatérale et d’explorer des opportunités de partenariat dans les secteurs de l’emballage et de l’huile d’olive conditionnée.

Conduite par le chef de cabinet du ministre congolais du Commerce extérieur, la délégation a examiné les perspectives de transfert d’expertise et d’échange d’expériences, afin d’appuyer la modernisation et l’amélioration de la productivité des structures congolaises, selon des informations publiées par le Centre.

Les discussions ont notamment porté sur la modernisation des chaînes de conditionnement, l’optimisation de la productivité locale et la valorisation des produits congolais, en particulier l’huile d’olive conditionnée, à travers le développement de systèmes d’emballage conformes aux normes internationales.

Les deux parties ont également étudié la faisabilité de la création, en RDC, d’un centre technique spécialisé, dédié à l’accompagnement des opérateurs économiques dans la mise à niveau de leurs unités de production et de conditionnement. Ce projet s’inscrit dans une logique de coopération structurelle durable, fondée sur l’appui technique tunisien et l’adaptation des meilleures pratiques aux spécificités du marché congolais.

Cette visite intervient dans le prolongement des rencontres professionnelles bilatérales de haut niveau organisées le 7 avril courant par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) à la Maison de l’Exportateur à Tunis. Ces rencontres ont permis la tenue de plus de 300 entretiens directs entre la délégation congolaise et 80 entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs des industries agroalimentaires, du bâtiment et des services.

L’ensemble de ces initiatives vise à diversifier et intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, tout en consolidant la présence économique tunisienne sur le continent africain, dans le cadre de la stratégie nationale d’exportation et de partenariat Sud-Sud.