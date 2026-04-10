L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a signé une convention de coopération avec le Programme suisse de promotion des exportations (SIPPO), et ce dans le cadre du programme de coopération entamé entre les deux parties depuis 2017.

Cette convention vise principalement à soutenir les entreprises tunisiennes dans le renforcement de leur compétitivité sur les marchés internationaux et à faciliter l’accès de leurs produits aux marchés extérieurs. Elle prévoit également le développement des chaînes de valeur dans le secteur agricole ainsi que la fourniture d’un accompagnement technique et de formation aux acteurs dans ce domaine.

Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune visant à développer les capacités d’exportation des entreprises agricoles et à réaliser un développement durable du secteur, selon les données de l’APIA.

Lors de la cérémonie de signature, les deux parties ont souligné la portée de cette coopération pour soutenir les exportations du secteur agricole et consolider le positionnement des produits tunisiens sur le marché international.

Il convient de rappeler que le programme SIPPO est financé par le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie et mis en œuvre par l’organisation Suisse- Contact, avec pour objectif de renforcer les exportations des pays partenaires vers les marchés internationaux dans la région Afrique et Moyen-Orient (MENA).