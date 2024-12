Issaka Garba Abdou, chef du département de la gouvernance et des droits de l’Homme, chargé de la fonction publique et de la lutte contre la corruption au sein de l’Union africaine (UA) a accordé, ce lundi, une déclaration à l’agence TAP dans laquelle il a donné un aperçu des principaux objectifs de la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS n°8 ) de l’Union.

Le responsable africain a tenu à souligner que la présente session s’est fixée pour objectif d’élire un nouveau bureau du CTS numéro 8 composé de membres provenant de différentes sous-régions de l’Afrique (Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest).

Bien plus, cette session envisage de mettre sur pied un plan de travail biannuel destiné à mettre en œuvre les programmes pour les années 2025-2026.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de dresser un constat des différents défis rencontrés par les sous-comités du CTS.

Interrogé sur la contribution de la Tunisie à cette session et plus largement à la promotion de la gouvernance locale et du développement urbain en Afrique, le responsable de l’UA a rappelé que la Tunisie a présidé le CTS depuis le mois de juillet jusqu’à maintenant.

Il s’est félicité du rôle joué par notre pays dans l’organisation du 1e forum urbain africain à Addis Abeba du 4 au 6 novembre 2024.

« C’était un succès, dès lors qu’il a permis de réunir plus de 1700 participants, dont des responsables locaux africains », s’est félicité le responsable africain, ajoutant que ce premier forum a été l’occasion de

passer en revue les réalisations accomplies mais surtout de dresser un tableau des défis en matière de décentralisation et de gouvernance locale en Afrique.

Toujours dans le cadre de la présidence Tunisienne du CTS, Garba Abdou a affirmé que la Tunisie a largement contribué à faire avancer l’agenda dans le domaine de la décentralisation, de la gouvernance locale mais aussi les questions d’urbanisation, et de développement urbain.

Revenant sur les moyens et mécanismes à prévoir pour que les recommandations qui seront issues de la 5e session ne soient plus une lettre morte, le responsable de l’UA a appelé à œuvrer à mettre en œuvre la charte africaine sur les valeurs et les principes de la fonction publique.

Texte éminemment normatif, cette charte, a-t-il précisé, vise à améliorer la prestation des services publics en Afrique.

Les Etats-parties sont invités à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour améliorer la qualité des prestations de service rendues aux citoyens africains, dont notamment l’accès à un logement urbain décent.