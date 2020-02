La 11ème édition du Festival du Rire de Tunis se tiendra du 18 au 23 février 2020 au Théâtre municipal de Tunis, avec au programme six spectacles tunisiens et étrangers. Cette année ce festival est parrainé par l’ATB.

Révélation du Jamel Comedy Club (fondé par Jamel Debbouze), “Bun Nay Mean”, aussi appelé le “chinois marrant”, ouvrira le 18 février le Festival du rire avec son tout nouveau spectacle retraçant la création du monde et l’apport non négligeable des chinois le 7e jour.

Pour la soirée du 19 février 2020, les amateurs de l’humour auront rendez-vous avec un jeune talent de la scène comique française Mr Nouar qui fait partie de cette nouvelle génération d’humoristes mêlant élégance et humour. Il tentera de répondre à la question suivante : 4 milliards d’humains sur terre, mais combien reste-t-il encore de gentlemen?

Le Jeudi 20 Février 2020, et pour la première fois en Tunisie, l’humoriste français Laurent Baffie sera sur les planches du Théâtre pour faire partager ses interrogations et ses improvisations délirantes (spectacle déconseillé au moins de 16 ans).

Le Festival du Rire invite le spectacle “Mamou &Chehyma” pour une représentation exceptionnelle le vendredi 21 février. Slah Msadek, Kamel Touati et Lasaad Ben Abdallah se remémorent leurs souvenirs communs pour dépeindre au vitriol la société tunisienne.

Humoriste, issu des réseaux sociaux, grâce à son légendaire “Va dormir Va!”, le marocain Amine Radi donnera le samedi 22 février son premier one man show sur scène pendant lequel il partagera son parcours avec finesse et humour.

Pour la clôture, le dimanche 23 février, les enfants pourront assister au spectacle fantastique et interactif “L’apprenti magicien” de l’artiste Sébastien Mossière.

Depuis 2007, ce sont plus de 70 000 spectateurs qui ont assisté aux spectacles du festival du rire ayant accueilli les plus grands noms de la scène humoristique internationale et tunisienne comme Lamine Nahdi, Anthony Kavanagh, Anne Roumanoff, Wajiha Jendoubi

Les billets du festival du rire 2020 sont disponibles sur le site Teskerti.tn , au théâtre municipal de Tunis et la FNAC de Tunis.