De jeunes chorégraphes du Maroc, d’Egypte et de Tunisie, présentent leurs “Work in progress”, fruit d’une résidence à la Cité de la Culture Tunis.

Le programme prévoit entre 6 et 8 performances qui seront présentées le samedi 1er février 2020, à 16h, à la Cité de la culture de Tunis, au Théâtre des jeunes créateurs, en entrée libre et gratuite.

Initié par le Goethe-Institut, le projet “Un/Controlled Gestures ?” réunit huit chorégraphes émergents d’Afrique du Nord et du Moyen Orient pour créer de nouvelles performances à travers une série de rencontres et de résidences artistiques basées dans la région.

Le point de départ était un questionnement sur la “kafala”, un concept dans la tradition juridique islamique qui correspond à des pratiques différentes dans la région, mais qui inclut à la fois une dimension de protection et de contrôle du corps.

Les artistes ont ainsi exploré différents aspects et questions sur le corps et son rôle sans la société : comme répondre aux tentatives de contrôle par autrui ? Comment le corps s’adapte-t-il aux contextes patriarcaux ? Et en quoi les concepts d’autonomie, d’auto-détermination, de soumission ou de limitation du corps ont-ils une résonance particulière dans nos sociétés contemporaines ?

La danse, comme art dédié au corps par excellence, offre un espace d’expression à ces différentes interrogations ; elle contribue à inventer de nouvelles façons de sentir et un nouveau langage dans les pratiques performatives du corps.

“Un-controlled Gestures ?” est un projet régional du Goethe-Institut avec pour partenaires : Cairo Contemporary Dance Center et Studio Emad Eddin (Le Caire), et la Cité de la culture (Tunis).