A l’occasion de la Journée internationale de la danse (29 avril), le Théâtre municipal de Tunis accueille, le 27 avril à partir de 18H00, un concert réunissant les élèves de cinq écoles chorégraphiques en Tunisie avec au programme des performances de l’Ecole de danse classique “Sergueï Diaghilev “, de l’école de ballet russe “Matroshki”, de l’école de danse classique “Little Ballerina”, de l’école des arts “Ivan Aïvazovsky” ainsi que du studio de danse urbaine “Disasters Crew Club” de Béja.

Ce spectacle, qui mêle danse classique et contemporaine, incarne un moment de partage artistique, une rencontre vivante entre les cultures, les idées et les inspirations, mentionne la Maison Russe à Tunis.

Ouvert à un large public, l’événement vise à valoriser les jeunes talents et à encourager la créativité dans le domaine chorégraphique.

Instaurée en 1982 par le Conseil international de la danse (CID) auprès de l’UNESCO et par l’Institut international du théâtre (ITI), la Journée internationale de la danse est célébrée chaque 29 avril à travers le monde.

Le message de l’édition 2025 est rédigé par l’un des plus grands danseurs du XXème siècle, Mikhaïl Barychnikov, danseur, chorégraphe, directeur de ballet et acteur américano-letton.