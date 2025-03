Appels à candidatures pour 3 programmes de résidence en France : Arts visuels, Chorégraphie et Architecture & Paysage

Les appels à candidatures pour les programmes de résidence “Académie des beaux-arts x Cité internationale des arts 2025 – 2026” sont ouverts aux artistes de toutes nationalités, résidant en France ou à l’étranger.

Lancés le 3 février 2025, ces appels se poursuivent jusqu’au 6 avril 2025. L’annonce des résultats est prévue fin juin 2025.

L’Académie des beaux-arts et la Cité internationale des arts proposent 3 programmes d’accueil d’artistes en résidence : le programme “arts visuels” prévu du 03 septembre 2025 au 26 juin 2026, le programme “chorégraphie” et le programme “architecture et paysage” qui se dérouleront du 03 septembre 2025 au 26 janvier 2026 ou du 03 février au 26 juin 2026.

Le programme “Arts visuels” s’adresse aux artistes de toutes les disciplines relevant du champ des arts visuels et des sections représentées par l’Académie des beaux-arts : gravure et dessin, peinture, sculpture, photographie, cinéma et audiovisuel. Aucune limite d’âge n’est posée, mais les candidats doivent pouvoir témoigner d’une pratique artistique de 5 ans au moins et d’avoir présenté leurs œuvres dans le cadre d’une exposition personnelle et/ou dans le cadre d’une foire d’art à rayonnement international.

Le programme “Architecture & Paysage” est destiné aux architectes et paysagistes. Aucune limite d’âge n’est posée, mais les candidats doivent être diplômés dans leur discipline.

Le programme “Chorégraphie” est dédié aux chorégraphes. Aucune limite d’âge n’est posée, mais les candidats doivent pouvoir témoigner d’une pratique artistique de 5 ans au moins et d’avoir présenté leur travail dans le cadre d’un spectacle professionnel.

Toutes les informations utiles sur ces programmes sont consultables sur le site de la Cité internationale des arts en cliquant sur le lien suivant : httpss://www.citedesartsparis.net/fr/programme-de-residence-2025-academie-des-beaux-arts-cite-internationale-des-arts?fbclid=IwY2xjawJLn7BleHRuA2FlbQIxMQABHRZa8A_uj41ij0zLxE8Ly5YUu12G7bbspLADtTK7sijnt8hL4Vkwe9axcA_aem_nhd9pvBvO_hPJagFHdNp8g

Les frais de transport et de déménagement ne sont néanmoins pas pris en charge, indiquent les organisateurs. Le jury appréciera non seulement les parcours professionnels et la pratique artistique des candidats mais aussi leur besoin de développer une recherche-création ancrée à Paris et leur motivation à bénéficier du cadre proposé par les programmes Académie des beaux-arts x Cité internationale des arts. Les candidats ne doivent pas avoir bénéficié d’une résidence à la Cité internationale des arts.

L’Académie des beaux-arts et la Cité internationale des arts ont renforcé leur partenariat historique et développé des programmes d’accueil d’artistes visuels, de chorégraphes et d’architectes en résidence depuis 2022. Cet engagement accru de l’Académie, membre fondateur et soutien durable de la Cité internationale des arts, permet ainsi de poursuivre la politique d’amélioration de l’accueil des artistes en résidences et la rénovation des deux sites de la Cité internationale des arts.

Ces programmes s’inscrivent dans le projet global de la Cité internationale des arts, qui se construit en lien avec un réseau de 150 partenaires français et internationaux et dans le projet global d’accueil d’artistes et de chercheurs en résidence de l’Académie des beaux-arts, qui se déploie sur plusieurs sites dont elle est propriétaire (Villa Dufraine, Bibliothèque et Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt) ou dans les institutions dont elle est partenaire (Villa Médicis, Casa de Velázquez, Villa Albertine, Château de Lourmarin, etc.).

A la Cité internationale des arts, ces programmes font l’objet d’un accompagnement sur mesure qui prendra de multiples formes : rencontres et échanges avec les membres académiciens et correspondants de l’Académie des beaux-arts ; intervention des résidents lors des séances de l’Académie ; participation à des expositions personnelles et collectives, aux événements de la programmation culturelle de la Cité internationale des arts (Ateliers ouverts notamment), aux visites d’expositions et séminaires professionnels, rencontres entre artistes résidents, etc. Les artistes bénéficieront ainsi d’une immersion au sein de la communauté de plus de 300 artistes en résidences, de toutes nationalités, de toutes pratiques et de toutes générations.