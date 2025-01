La cinquième édition du Festival des Premières Chorégraphiques se déroulera du 30 janvier au 2 février 2025.

Organisé par l’association Al Badil – Alternative Culturelle, le Festival des Premières Chorégraphiques est un festival de danse contemporaine qui met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes tunisiens, leur offrant une plateforme de diffusion pour montrer leurs œuvres pour la première fois au public.

Par ailleurs, le festival s’efforce de nouer des partenariats avec des acteurs internationaux afin de favoriser la mise en visibilité des artistes tunisiens.

Dans le cadre de cette cinquième édition dont l’illustration graphique est conçue par le réalisateur et créateur tunisien pluridisciplinaire Amen Okja, la compagnie de danse contemporaine africaine Karadoum Compagnie (installée à Bamako au Mali), a annoncé sur sa page que son directeur artistique Abdoulaye Doumbia effectue en ce sens une mission culturelle et artistique et que de nouveaux partenariats artistiques et culturels sont envisagés lors de cet événement.

Al Badil -Alternative Culturelle- est une association œuvrant pour la structuration du secteur culturel tunisien, le maillage territorial culturel des initiatives citoyennes et créatives tunisiennes, l’élaboration de ponts dans les mondes francophone et arabophone démultipliant les opportunités professionnelles, et l’éducation artistique et culturelle de tous. Parmi ses projets d’arts vivants figurent le Festival des Premières Chorégraphiques lancé en 2021 et le parcours artistique Hors-Lits lancé en 2014.