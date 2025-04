La ville de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine, accueille, du 30 avril au 4 mai 2025, le 1er Salon de l’agriculture, de la pêche maritime, de l’élevage, des produits biologiques et des énergies renouvelables dans le cinquième district.

Un évènement qui sera tenu sur le thème « Investissement agricole dans le cinquième district pour un développement durable ».

Quelque 79 exposants issus de diverses régions prendront part à cet événement afin de présenter des équipements agricoles, des produits biologiques, ainsi que des solutions innovantes dans un espace dédié à faciliter les échanges directs entre producteurs et consommateurs.

Le programme, riche et diversifié, inclut des interventions scientifiques de haut niveau, la mise en lumière d’initiatives portées par de jeunes entrepreneurs, ainsi que des journées régionales, a indiqué le coordinateur de l’événement, Sami Chamakh, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a précisé que cette manifestation vise à promouvoir le secteur agricole, à dynamiser son développement, et à moderniser ses infrastructures pour en renforcer la compétitivité.

Elle s’inscrit également dans une démarche de préservation des ressources naturelles de la région du cinquième district, tout en offrant une plateforme d’échanges pour l’exposition de matériels agricoles, de produits biologiques, de services agricoles et technologiques divers, ainsi que de multiples solutions de financement.

Il convient de souligner qu’une série de réunions préparatoires ont été organisées à Médenine et dans les autres gouvernorats du cinquième district, dans le but de garantir le succès de cette première édition du salon et d’assurer une préparation optimale ainsi qu’une participation large et active des parties prenantes.