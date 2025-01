L’opéra dansé “CARMEN”, chorégraphié et mis en scène par le danseur et chorégraphe de danse contemporaine Sofien Abou Lagraa pour le Ballet de l’opéra de Tunis, est actuellement en tournée en France. En ce début d’année 2025, plusieurs représentations sont programmées, notamment les 25 et 26 janvier dans le cadre de la 33ème édition du festival Suresnes Cités Danse, le 28 janvier au Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye et le 30 janvier au Manège Maubeuge, dans le Nord de la France.

Cet opéra dansé est une production 2024 du Théâtre de l’Opéra de Tunis, proposant une version moderne et revisitée de l’œuvre emblématique du compositeur français Georges Bizet.

Présentée pour la première fois les 14 et 15 février 2024 au Théâtre de l’Opéra de Tunis, cette oeuvre, programmée par la suite dans plusieurs festivals d’été, notamment à la 58ème édition du Festival International de Carthage (FIC2024), a connu un connu un grand succès auprès des publics, des mélomanes et de la presse.

Fruit d’une collaboration culturelle entre l’Italie, la France et la Tunisie, cette création chorégraphique, a vu le jour après une série de résidences de création organisées en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie et l’Institut Culturel Italien de Tunis.

Mêlant musique, chant, théâtre et danse, elle réunit Fadi Ben Othman à la direction de l’Orchestre Symphonique Tunisien, Ilès Blagui à la direction du Chœur de l’Opéra de Tunis, et Haythem Hadhiri pour l’atelier lyrique et scénique.

Cette tournée française est organisée avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles de Tunisie, l’Institut français de Tunisie (IFT), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Inspiring Tunisia et la Compagnie La Baraka CARMEN en France.