Dans une contribution publiée le 17 janvier 2020 chez nos confrères d’africapresse.paris, l’agence de l’actualité africaine à Paris, Denis Deschamps, le délégué général de la DG de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), annonce la création sous peu d’“un fonds européen en faveur des PME africaines de la filière climat“, lors du Forum EURAFRIC de Lyon qui aura lieu les 31 mars et 1er avril 2020.

Deschamps souligne que «la CPCCAF est engagée dans une démarche de développement harmonieux de l’Afrique, fondé sur le secteur privé vertueux, grâce à l’accompagnement des entreprises par les chambres consulaires. Promouvoir cet engagement au bénéfice des entreprises, c’est notamment l’objet de la participation de la CPCCAF au Forum EURAFRIC…».

Le DG de la CPCCAF considère que, «outre le fait démographique et la sécurité́, le climat constitue aujourd’hui un défi économique majeur pour l’Afrique. Au-delà des programmes structurants mis en œuvre par les gouvernements africains, en lien avec les agences d’exécution comme le GIZ (l’agence allemande de coopération internationale) et l’AFD (l’Agence française de développement), il faut compter sur le secteur privé local, avec des entreprises africaines dont la dynamique de croissance doit être nécessairement soutenue, pour pouvoir les conduire à des actions pertinentes et adaptées aux impératifs de la transition écologique».

Dans cette optique, Deschamps assure que le réseau des chambres consulaires, conduit par la CPCCAF, compte s’engager par rapport aux actions qui doivent être mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et faciliter la transition énergétique en Afrique.

Au Forum EURAFRIC, deux types d’actions concernant directement les entreprises des filières concernées seront évoqués. Primo, “la mise à niveau des responsables et le renforcement des compétences des collaborateurs de ces entreprises“, et secundo, “la mise en œuvre d’un fonds européen des PME africaines pour le climat“.

Pour ce qui est de la première action, Denis Deschamps explique : «La mise à niveau des responsables et le renforcement des compétences des collaborateurs de ces entreprises, pour leur permettre d’intégrer une démarche RSE (responsabilité́ sociétale et environnementale) suivant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)».

Pour ce faire, la CPCCAF estime nécessaire “l’organisation d’un challenge/concours d’entreprises innovantes africaines effectivement impliquées dans la lutte contre le changement climatique et la facilitation de la transition énergétique…“.

Quant au “fonds européen pour les PME africaines du climat“, il s’agit «d’un instrument structurant pour la finance durable, visant d’abord quelques pays cibles et s’intéressant à des secteurs innovants spécifiques de la filière Climat, comme plus particulièrement la ville intelligente/durable ou bien la transition énergétique».

En claire, sa mise en œuvre se fera «… grâce à des solutions adaptées de crédit, en lien avec des acteurs et partenaires africains (banques locales, et IMF-institutions de microfinance) pouvant assurer le co-financement des projets de développement des entreprises… », détaille le DG de la CPCCAF.

Les atouts de la CPCCAF pour la mise en œuvre de ces actions :

– Une intervention pour le secteur privé, avec le secteur privé, dont la CPCCAF connait particulièrement bien les besoins et attentes, compte tenu vivant de son réseau de chambres et du Baromètre des PME africaines que la Conférence réalise tous les ans (on compte plus de 10 000 entreprises répondantes, dans 20 pays africains, depuis plus de 6 ans ; avec des extensions assurées dans certains pays grâce au partenariat de la CPCCAF avec le Centre de commerce international – ITC),

– Le modèle du Compagnonnage (twinning) entre des structures intermédiaires européennes et africaines (chambres et autres corps intermédiaires) qui accompagnent les entreprises pour leur proposer des services au plus proche de leurs nécessites et besoins…

