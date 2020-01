Les études de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de Testour ont été lancées, mercredi 22 janvier, annonce Mohamed Mensi, maire de la ville.

Il s’agit d’un projet environnemental, économique et social qui sera réalisé, à partir de la fin 2020, en partenariat avec les villes françaises de Lescar et de Pau (Sud-est de la France), détaille Mensi.

Il est prévu de créer un centre de tri et de valorisation des déchets et d’aménager les routes communales dont, notamment, celles autour des sites historiques, en vue d’une ville propre, attractive et d’un développement durable.

Le lancement des études a fait l’objet d’une séance de travail tenue, mercredi, à l’hôtel de ville de Testour en présence d’experts tunisiens et français et de représentants de l’ambassade de France à Tunis.