Le président de la République, Kaïs Saïed, devrait révéler, ce lundi 20 janvier 2020, le nom du futur chef du gouvernement.

A la suite du rejet du gouvernement Habib Jemli par l’Assemblée des représentants du peuple, Kaïs Saïed a adressé, mardi 14 courant, 38 correspondances aux partis, coalitions et groupes parlementaires, les invitant à proposer, par écrit, la personnalité jugée la plus apte à former le gouvernement, et ce avant le 16 janvier.

Jemli avait été chargé par le mouvement Ennahdha, parti vainqueur des législatives d’octobre 2019, pour former le gouvernement.

Conformément à l’article 89 de la Constitution, les partis et coalitions parlementaires ont proposé au chef de l’Etat une vingtaine de candidatures, dont des noms sollicités par plus d’un parti, à l’instar de Hakim Ben Hammouda, de Fadhel Abdelkafi et de Ridha Ben Mosbah.

Ces derniers ont d’ailleurs été reçus, samedi 18 janvier, par le chef de l’Etat au Palais de Carthage. Kaïs Saïed a, également, reçu dans ce cadre Ilyes Fakhfakh, ancien ministre des Finances sous la Troïka et candidat à la présidentielle de 2019.