Avec 500 000 euros d’augmentation de capital pourvus par l’investisseur tunisien Hazem Ben-Gacem, la marque de prêt-à-porter Lyoum va pouvoir déployer ses ailes à l’international.

Grâce à cet apport important de la part d’un jeune tunisien qui a cru en cette marque créée juste après les événements de 2011 par Claire et Sofiane Ben Chaabane, LYOUM va pouvoir doubler ses effectifs et accélérer son expansion en dehors de la Tunisie.

Cette nouvelle griffe de prêt-à-porter d’inspiration méditerranéenne investira également dans le digital.

L’intérêt de Hazem Ben-Gacem est tout à fait naturel. «LYOUM est une marque passionnante qui a connu une croissance constante, passant d’une start-up à une entreprise prête à se développer. C’est l’entreprise idéale pour un investissement sûr, car les fondateurs sont ambitieux, intelligents et engagés. Claire et Sofiane Ben Chaabane ont une vision claire de ce qu’ils souhaitent réaliser avec leur entreprise et comment ils veulent la développer. Cet investissement les aidera à mener à bien le projet».

LYOUM possède aujourd’hui deux boutiques en Tunisie, à La Marsa et à el Menzah1. La marque se développe également à l’international, à travers les boutiques éphémères qu’elle ouvre en Europe (Paris, Londres, etc.), et son site international de vente en ligne.

«Nous comptons transporter LYOUM de la Méditerranée au monde, a souligné Claire Ben Chaabane. «Le succès de nos boutiques à Paris et à Londres au cours de ces trois dernières années confirme tout le potentiel de LYOUM sur le marché européen. Partout où nous allons, la marque séduit enthousiasme, son authenticité et la qualité de ses produits nous prouve que LYOUM occupera une place de choix à l’international».

C’est le deuxième investissement significatif dans l’entreprise depuis son lancement en 2011, après une injection de fonds de Mehdi Majoul en 2015.

Toutes les collections de LYOUM sont entièrement confectionnées en Tunisie. La marque propose un style épuré «à la parisienne», métissé et unique, alliant subtilement les influences européennes et arabo-méditerranéennes.

Par son ton innovant en communication digitale, LYOUM s’inscrit dans la nouvelle scène contemporaine arabe. La marque se repose sur un site de vente en ligne, soutenu par une forte communauté sur les réseaux sociaux, principalement Facebook (67 000) et Instagram (51 000).