Un mémorandum d’entente a été signé, mardi, entre la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) et la Confédération Européenne de l’Habillement et du Textile (EURATEX), a fait savoir l’Union européenne (UE) en Tunisie.

Le partenariat stratégique entre la FTTH et EURATEX, conclu pour une période de cinq ans renouvelable, vise à créer un cadre structuré de coopération dans les domaines commercial, technique et réglementaire. Ce partenariat répond à une volonté commune de renforcer l’intégration dans les chaînes de valeur euro-méditerranéennes, à travers un dialogue renforcé, un échange d’expériences et une vision commune des défis auxquels est confronté le secteur du textile et de l’habillement.

L’UE constitue le premier marché pour le textile tunisien avec plus de 8 milliards de dinars d’exportations, plus de 500 entreprises européennes installées en Tunisie et 170 nouveaux projets en 2024. Elle contribue à la modernisation du secteur textile tunisien, notamment par le biais du programme PACE-AMIT qui aide les entreprises tunisiennes à renforcer leur compétitivité et leur présence sur le marché européen.

PACE-AMIT est une composante du projet Croissance Qualitative pour l’Emploi “CQE”, mis en œuvre par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en partenariat avec GIZ Tunisie, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et cofinancé par l’UE.