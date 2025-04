La Tunisie occupe la neuvième place parmi les fournisseurs d’habillement de l’Union européenne(UE). Le secteur du textile et de l’habillement (TH) représente, ainsi, 16% des exportations industrielles nationales, avec une valeur d’exportation estimée à environ 9 000 millions de dinars (MD), à fin 2024, atteignant, un taux de couverture de 127 %, a indiqué la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Intervenant, mardi, lors des travaux du « Sommet tuniso-européen du textile » organisés, au gouvernorat de Monastir, Thabet a ajouté que le secteur du textile offre 29 % d’emplois dans le secteur industriel, avec plus de 150 mille postes et regroupe 1400 entreprises industrielles, soit 31 % du total des entreprises industrielles, a fait savoir le département de l’Industrie.

La ministre de l’Industrie a souligné, à cette occasion, l’importance de cet événement, qui contribuera à renforcer davantage le partenariat euro-méditerranéen en vue de garantir une industrie textile durable, innovante et écologiquement responsable.

Elle a pris connaissance des composantes du programme mondial sur les textiles et l’habillement (GTEX/MENATEX) mis en œuvre par le Centre du commerce international(ITC) et financé par le Secrétariat d’Etat Suisse à l’Economie(SECO).Il vise à renforcer la compétitivité à l’export du secteur du textile et de l’habillement dans 5 pays dont la Tunisie.