La FTTH bataille sur tous les fronts, non seulement pour préserver les acquis tunisiens menacés par de mauvais choix économique et une administration paralysante mais aussi pour vendre le site Tunisie à l’international et convaincre les investisseurs potentiels de la pertinence du choix de la destination.

Depuis une semaine au Canada Le 7 avril 2024, au Canada, la délégation de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), dirigée par son président Haithem Bouajila, a conclu son séjour par un événement stratégique : une rencontre de réseautage dans le secteur du textile technique, organisée par l’Ambassade de Tunisie au Canada.

Ce rassemblement, riche en échanges, visait à renforcer les liens commerciaux et à mettre en lumière la Tunisie en tant que destination clé pour les investisseurs internationaux. L’événement s’est déroulé en présence de figures influentes telles que Mme Rechie Valdez, Whip en Chef du Gouvernement Fédéral canadien et ancienne Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Abdullatif Al-Cheikh, président du Congrès Arabo-Canadien pour les Relations avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ainsi que Stéphane Bukk, Directeur Général de la Fédération des Gens d’Affaires Francophones de l’Ontario.

Le réseautage stratégique au Canada : la clé pour déverrouiller le potentiel du textile tunisien.

Des entreprises canadiennes spécialisées dans le textile technique ont également pris part à cette rencontre. Lors de son allocution, l’Ambassadeur de Tunisie au Canada, son excellence, Lassaad Boutara, a mis en avant les avantages stratégiques de la Tunisie dans le domaine du textile technique.

Il a souligné l’importance de la position géographique de la Tunisie, qui lui permet de jouer un rôle clé dans les échanges commerciaux avec les pays méditerranéens, arabes et africains. Il a également plaidé pour l’intensification de telles rencontres, afin de faciliter l’investissement et ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités d’affaires et de partenariats.

Au-delà du textile, la Tunisie : une destination riche en saveurs et en expériences pour le monde.

Mme Rechie Valdez a, pour sa part, exprimé son appui à l’initiative, affirmant qu’elle s’inscrivait parfaitement dans la stratégie canadienne de diversification des partenariats, notamment avec les pays d’Afrique du Nord, à l’instar de la Tunisie.

L’événement a également permis de promouvoir deux atouts majeurs de la Tunisie : son huile d’olive extra-vierge, de plus en plus appréciée sur le marché canadien, et sa destination touristique, offrant des opportunités exceptionnelles pour les visiteurs internationaux. La rencontre a été un véritable catalyseur pour renforcer les relations économiques entre la Tunisie et le Canada, tout en plaçant la Tunisie comme une destination stratégique à la fois pour les affaires et le tourisme.

