Une convention de partenariat au profit des personnes porteuses de handicap a été signée, jeudi, entre l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et l’initiative régionale “Rawabet” mise en œuvre en Tunisie, en 2018, par le centre méditerranéen TUMED, et financée par le Global Affaires Canada (GAC).

Cette convention vise, notamment, à renforcer les capacités des personnes handicapées et faciliter leur accès à l’information. Il s’agit, en outre de garantir leur accompagnement et favoriser leur insertion socio-économique conformément à l’article 48 de la constitution et à la loi 83 de 2005 révisée par la loi 41 de 2016 sur la promotion et la protection des personnes handicapées.

Le document prévoit de prendre des mesures adaptées pour garantir aux personnes handicapées un accès égal à l’information et aux services y compris les services numériques de l’ANETI.

La convention prévoit l’organisation de journées de sensibilisation pour les personnes handicapées afin de présenter les services des agences pour l’emploi et de les former aux techniques de recherche d’emploi et aux compétences de vie.

Il s’agit, en outre, de soutenir et de renforcer les capacités des conseillers d’information et d’orientation professionnelle des bureaux de l’emploi du gouvernorat de Ben Arous (dans un premier temps) dans la prise en charge et l’accueil des personnes sourdes et malentendantes.

Le partenariat entre l’ANETI et le centre TUMED dans le cadre de l’initiative Rawabet permettra de fournir l’information à plus de 2000 personnes en situation de handicap à travers les vidéos inclusives et ce à partir du premier mois après l’entrée en vigueur de la convention.

La convention permettra de développer les compétences et les capacités de 20 professionnels impliqués dans l’inclusion socio-économique des personnes handicapées dans l’accueil et la communication avec cette catégorie.

Les deux parties s’engagent, en outre, à développer et à mettre en œuvre un programme de travail conjoint dans lequel le centre TUMED soutient l’ANETI et l’accompagne dans la mise en œuvre de la stratégie de communication afin de garantir le droit des personnes handicapées à accéder aux informations.