Une rencontre-débat sur le thème de la “Couverture médiatique des questions relatives aux personnes en situation de handicap se tiendra demain, mercredi, à Tunis. Cet événement est organisé par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), en partenariat avec la Coalition nationale pour des médias inclusifs et accessibles aux personnes handicapées.

L’objectif principal de cette rencontre est de sensibiliser à l’importance des médias inclusifs dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap et de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine. Les participants aborderont les défis auxquels les médias sont confrontés pour représenter de manière équitable et positive les personnes en situation de handicap.

Au cours de l’événement, une étude sur le traitement médiatique des questions relatives aux personnes en situation de handicap sera présentée. Un guide de bonnes pratiques ainsi que des recommandations concrètes à destination des médias et des institutions concernées seront également dévoilés, dans le but de promouvoir des médias plus inclusifs.

Le dialogue sera animé par des représentants du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), de l’UNESCO en Tunisie, de l’Association Ibsar (Loisirs et Cultures pour les Non et Mal-voyants), ainsi que de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les médias et à améliorer leur représentation dans l’espace public.