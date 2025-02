Un accord de partenariat a été signé, mercredi à Tunis, entre le Comité National Paralympique Tunisien (CNPT) et une startup active dans l’intégration professionnelle, pour encadrer les sportifs en situation de handicap et en fin de parcours sportif à intégrer le marché de l’emploi et créer leur projet.

Il s’agit aussi d’offrir des opportunités aux athlètes de perfectionner leurs compétences et développer leurs qualifications dans diverses spécialisations à travers une série d’ateliers de formation et de cours de formation visant à enrichir les connaissances dans les domaines de base de la gestion d’entreprise et du lancement de projets, en tenant compte des exigences des postes de travail et du tissu professionnel.

Le président du CNPT, Mohamed Mzoughi, a déclaré à l’agence TAP que cet accord, signé avec la startup Handisuccess, a une portée économique et sociale car il permettra d’accompagner les sportifs en situation de handicap et en fin de carrière de créer leurs projets et d’accompagner et de les préparer à la vie professionnelle.

Les athlètes handisport ont besoin de soutien et d’encadrement pour garantir leur avenir professionnel, a-t-il ajouté, déclarant que leur insertion dans le circuit économique constitue un très grand défi social et une question d’ordre national par excellence, selon ses propos.

“Ils ont un réel besoin de chaque initiative qui pourrait les préparer vers la construction d’un avenir professionnel après la fin de leur carrière sportive afin de trouver une source de revenu, qui constitue une affaire difficile pour les personnes a besoins spécifiques”, a-t-il expliqué.

Le CNPT organisera une journée portes-ouvertes après le mois de Ramadan qui réunira les parties prenantes du domaine sportif et économique, à l’instar du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour expliquer le contenu de cet accord aux athlètes dans les associations et dans les centres spécialisés, afin de bénéficier de ses programmes de formation professionnelle et d’encouragement à l’initiative privée.

Le représentant légal de la startup Handisuccess, Najeh Cherif, a expliqué à l’agence TAP, que cet accord signé avec le CNPT, préparé en décembre dernier, va de pair avec la mission de l’entreprise dont l’approche est axée sur les personnes à besoins spécifiques d’une manière générale et des athlètes handisports en particulier. Elle est dédiée à la promotion de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap en leur offrant des solutions innovantes adaptées à leurs besoins spécifiques.

Dans le cadre de cet accord, la startup mettra à disposition des sportifs en situation de handicap trois plateformes qui les aideront à s’intégrer dans le tissu professionnel une fois qu’ils ont arrêté leur carrière sportive.

La première plateforme, Handy Talents, est chargée de mettre en contact les entreprises qui cherchent à employer des personnes handicapées et les demandeurs d’emploi de cette catégorie pour faciliter le processus de recrutement et améliorer la compatibilité professionnelle conformément aux exigences de la loi n° 41 de 2016 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

La deuxième plateforme, Handy Training, contribue à la réadaptation et à la formation psychologique et professionnelle des personnes handicapées pour les aider à s’insérer en toute confiance dans le marché du travail, quant à la troisième plateforme, Handy Artisan, elle offre aux athlètes handisports, aux entrepreneurs, aux artisans et aux propriétaires d’entreprises privées, la possibilité de promouvoir leurs produits, en plus d’aider les entreprises qui ne peuvent pas embaucher à adhérer au décret n° 3087, qui les oblige à acheter chaque année des produits de cette catégorie au taux du salaire minimum garanti.