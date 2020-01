L’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien du Pôle Musique et Formations Symphoniques, en collaboration avec le Dance Lab Studio du Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques et le Pôle Théâtre et Arts Scéniques du Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture présente, le 14 janvier à partir de 19H00 au théâtre de l’opéra “Noor”, un spectacle théâtral et musical dansant, autour de l’histoire d’une jeune tunisienne de 16 ans.

Rêveuse, Noor a grandi dans une ambiance familiale où l’art est présent à chaque instant. Avec son père, elle voyage à travers les œuvres musicales universelles qui finissent par sculpter sa personnalité. Noor est le symbole d’une nouvelle génération tunisienne libre, en accord avec son siècle et résolument décidée à s’affirmer…

“Noor” se veut un spectacle féérique visant à transporter le public dans l’univers fantastique de Noor et dont les œuvres magistrales de Haydn, Offenbach, Schubert, Chostakovitch, Verdi et de Brahem en sont les escales.