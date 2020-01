Le Conseil des bâtiments civils, une sorte d’administration de l’architecture publique, créée en vertu du décret gouvernemental de juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, a tenu, jeudi 9 janvier 2020, sa première réunion, présidée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi (président du conseil).

Les débats de la première réunion ont été axés, selon le département de l’Equipement, sur les moyens à mettre en place pour inciter les opérateurs et tous les intervenants du secteur de la construction, à opter pour des bâtiments économes en eau et en énergie et d’une “qualité au diapason des progrès technologiques et écologiques”.

Ils ont porté aussi sur les mesures nécessaires pour l’amélioration des techniques de construction des bâtiments civils et les méthodes à adopter pour accorder les missions de contrôle des travaux publics sur les sites des projets.

Les membres représentants des divers ministères concernés par les bâtiments civils présents à la réunion de jeudi, ont également évoqué des propositions qui visent l’amélioration de la qualité du bâtiment et de ses équipements, son niveau de confort thermique ainsi que la maîtrise des coûts d’exploitation.

Pour mémoire, le Conseil des bâtiments civils, a été créé en vertu de l’article 24 du décret gouvernemental de juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils. Son rôle est consultatif et il est chargé d’examiner les dossiers qui lui sont soumis par le ministre chargé de l’équipement.

Il peut émettre son avis concernant les orientations générales en matière de réalisation des projets de bâtiments civils, étudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils, étudier toute proposition relative aux critères et aux modalités d’attribution des missions d’études et de contrôle des travaux aux concepteurs.