Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Eddoukh a appelé, mardi, à Tripoli, les partenaires tunisiens et libyens à mettre en place un protocole commun pour harmoniser les cadres réglementaire et institutionnel, régissant l’investissement et lever les obstacles auxquels font face les investisseurs dans les deux pays.

Intervenant lors d’un atelier sur “Le rôle des bureaux d’études et de conseil dans la réussite des grands projets “, organisé dans le cadre du 4ème Salon international des constructions “Libya Construction Expo” tenu à Tripoli, du 28 Juin au 1 Juillet 2021, le ministre a invité les responsables des deux pays à mettre en place des plans stratégiques de long terme et aux portées nationale, régionale et internationale claires, pour pouvoir booster la coopération entre les deux pays.

Eddoukh a également, indiqué que son département met à disposition des partenaires libyens les expériences de près de 400 bureaux d’études, 2800 architectes et 160 géomètres-experts, tous disposés à travailler dans des projets communs.

De son côté, l’ambassadeur tunisien à Tripoli, Lassaad Lajili a affirmé la nécessité pour les deux pays de créer un tissu commun de bureaux d’études, d’entreprises et d’expertises pour conquérir ensemble les marchés africains.

Prenant part au débat, le PDG de l’Agence Foncière d’habitation (AFH), Mohamed El Khames Laâbidi a exposé l’expérience de cette entreprise nationale riche de 47 ans d’activité dans les domaines de l’aménagement de territoire et de la promotion immobilière. Il a aussi, fait savoir que l’Agence envisage bientôt d’étendre son activité au-delà des frontières nationales, espérant que la Libye soit sa première destination.

Les expériences de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) et de la Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax (SEACNVS) ont également été exposées par leurs responsables respectifs.

Le président du Syndicat Libyen des métiers d’ingénieurs, Said Bidallah Darssi a, à ce titre, indiqué que ” la création d’opportunités de coopération et d’emplois passe inévitablement, par les grands projets de construction et d’infrastructures qui accordent aux métiers d’ingénieurs le rôle qui doit être le leur “.

L’ingénieur libyen Mohamed Beit Afia a, pour sa part, appelé les libyens à bénéficier des expériences tunisiennes en matière de lutte contre la pollution marine, l’environnement et l’aménagement urbain.

D’autres intervenants ont proposé d’établir des jumelages entre des municipalités tunisiennes et libyennes pour préparer le terrain à des projets communs d’infrastructure et favoriser l’échange d’expertise.

Le Salon “Libya Construction Expo” est organisé, du 28 Juin au 1 Juillet 2021 à Tripoli, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS en collaboration avec la Foire internationale de Tripoli.