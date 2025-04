Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis lance, en partenariat avec Expertise France, un appel à manifestation d’intérêt pour soutenir la participation des startups vertes et des porteurs de projets innovants dans le domaine de l’éco-construction, et ce, en marge de la 17e édition du Salon de l’Éco-Construction& de l’Innovation, qui se tiendra en Tunisie, les 21 et 22 avril courant.

Les startups sélectionnées auront l’opportunité de bénéficier d’un espace d’exposition au sein du salon pour présenter leurs produits, solutions ou projets innovants. Ainsi que la participation à une table ronde sur l’éco-construction et l’innovation, indique le CITET.

Cet événement sera une occasion pour échanger des idées avec des leaders du secteur et partager tout autour de l’avenir de l’eco-construction en Tunisie.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet Greenov’i, qui est financé par l’Union européenne en Tunisie à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie. Il est mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.

Les startups souhaitant participer à cet appel sont appelées à remplir un formulaire de candidature en ligne avant le 10 avril 2025.