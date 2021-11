L’association nationale du développement durable et de la conservation de la vie sauvage (ANDDCVS) a munis en place dimanche le Living Lab en éco-construction avec l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis (ENAU) et les villageois artisans d’Ouled Ayar à Ghosset el Bey (Gouvernorat de Bizerte) avec la participation de plusieurs artistes afin de soutenir la réhabilitation de leur village centenaire.

Soutenu par l’Ambassade de Suisse en Tunisie, le projet “Eco-village Ouled Ayar” sous forme d’atelier expérimental comprend aussi la mise en place d’une table d’hôtes pour accueillir les visiteurs et les inviter à découvrir la beauté des lieux, entre plaine et forêt en suivant un circuit de promenade enchanteur.

La clôture du projet a eu lieu avec la participation d’un groupe d’artistes peintres tunisiens qui ont installé leur chevalets au cœur du village et l’animation musicale de l’association Discussion Club FLAHM tout au long de la promenade.

Dans ce contexte a été construite une maisonnette en terre dans le cadre du projet eco-village Ouled Ayar, avec la participation de jeunes étudiantes et professeurs de l’ENAU.

L’équipe du projet dans cette première édition prépare pour bientôt une exposition des tableaux et une projection du reportage “The Dreamer”.

L’éco-village a été exécuté en collaboration avec l’ENAU, the Dreamer, CRDA Bizerte, Association Discussion Club et le Groupe d’artistes dont le Commissaire artistique est Ilhem Sbai.