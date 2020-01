La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) organise, en partenariat avec la Banque mondiale, la troisième session du “Salon de l’Achat Public”, et ce le 15 janvier 2020 à la Foire internationale de Sfax.

Il s’agit de la première session régionale de cette manifestation, qui concerne les gouvernorats suivants: Sidi Bouzid, Kasserine, Sfax, Gafsa, Gabès, Tataouine, Médenine, Tozeur et Kébili.

Ce Salon sera organisé dans d’autres régions de la Tunisie.

Cette démarche de décentralisation vient en soutien aux différents intervenants dans le domaine de l’achat public, aux niveaux régional et local.

Le salon de l’Achat Public a pour objectif de donner un aperçu des réformes les plus importantes du système de passation des marchés publics en Tunisie, essentiellement la généralisation de la plateforme en ligne TUNEPS et son impact sur les achats des collectivités locales, des PME et des artisans. Il s’agit également de mettre l’accent sur les mécanismes les plus importants disponibles pour faciliter l’accès des PME en général et des artisans en particulier, au système des marchés publics.

Ce salon représentera une occasion importante de dialogue et d’échange entre artisans, PME et société civile, d’une part, et les différentes structures régionales et les collectivités locales d’autre part, en traitant particulièrement, les préoccupations des artisans et des petites entreprises ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Il est à noter que la quatrième session du Salon de l’Achat Public sera organisée au courant du mois d’avril 2020 à Tunis. Le nombre attendu de participants aux activités de ce salon atteindra les 600 entre représentants des secteurs public et privé et société civile.