Youssef Chahed a procédé à un renouvellement partiel de la composition de la Haute instance de la commande publique (HAICOP).

Par un décret en date du 16 octobre, le chef du gouvernement y a nommé cinq nouveaux membres ayant respectivement le rang de contrôleur de la commande publique (Habib Zakraoui), de contrôleurs principaux de la commande publique (Nabil El Gabsi et Manel Al Soltani) et de contrôleurs d’Etat (Elyes Chérif et Wafa Laadhari).