La Chine, par l’entremise de son ambassade à Tunis, a annoncé mardi 31 décembre 2019 avoir octroyé un don en nature au ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors au profit des institutions de protection de l’enfance.

Le don consiste en des ordinateurs qui seront fournis aux inspecteurs pédagogiques des centres de l’enfance ainsi que des équipements électroniques divers au profit des institutions de protection de l’enfance des différentes régions du pays.

Lors d’une cérémonie organisée à cet effet, la ministre de la Femme, Néziha Laabidi, s’est félicitée pour le niveau de partenariat avec l’ambassade de Chine en Tunisie qui contribue, selon elle, aux efforts de promotion du secteur de l’enfance et de lutte contre la pauvreté.

Dans ce contexte, elle a cité l’octroi d’une aide mensuelle de 30 dinars aux enfants démunis et la prise en charge par l’Etat des frais de scolarité de plus de 10 mille enfants inscrits dans des jardins d’enfants.

De son côté, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, WANG WENBIN, a indiqué que ce don vise à renforcer l’informatisation des centres de l’enfance et à améliorer la situation des enfants en Tunisie. Il a réaffirmé la volonté de son pays à développer des projets de partenariat en Tunisie, pour promouvoir les conditions de la femme, avec le ministère de la Femme et l’Union nationale de la femme tunisienne.

Pour sa part, Lila Pieters, représentante de l’UNICEF en Tunisie, a estimé que l’année 2019 a été une année positive pour le secteur de l’enfance en Tunisie, signalant l’ouverture de nouveaux centres au profit de l’enfance à Haffouz et à Jendouba équipés d’ordinateurs et qui accueillent entre 150 et 300 enfants.

Par ailleurs, Chokri Maatoug, directeur général de l’enfance au ministère de la Femme, a rappelé les principales mesures prises en faveur du secteur de l’enfance comme l’augmentation de la subvention de placement familial de 150 à 200 dinars, l’augmentation du budget de prise en charge des enfants inscrits dans les jardins d’enfants de 25 à 50 dinars pour cibler plus de 10 mille enfants contre 7 mille actuellement.