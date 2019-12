La 41ème édition du Festival international des oasis de Tozeur, organisé du 25 au 28 décembre 2019, a été ouverte mercredi sur la place de l’Oasis à la Médina de Tozeur.

La cérémonie inaugurale, organisée devant une grande affluence en cette période des vacances, a été marquée par un rassemblement de cavaliers, d’agriculteurs des oasis et de femmes de la région, offrant un spectacle aux sonorités métisses entre folklorique, soufisme et bédouin.

Un spectacle mis en scène par le conteur Aroussi Zebidi, offrant des tableaux folkloriques qui incarnent le mode de vie bédouin et l’histoire d’un milieu aride où les populations mènent une vie entre nomadisme et sédentarité.

La place de l’Indépendance a abrité la première Rencontre des arts plastiques inaugurée par une exposition où sont visibles des œuvres d’arts et des photographies de lieux touristiques.

Le festival se poursuit à travers la programmation de spectacles quotidiens de Tunisie et de divers pays hôtes comme l’Algérie, la Libye et le Japon.

A l’ouverture du festival, René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a souligné l’importance de cette manifestation annuelle qui bénéficie d’un large soutien de la part de son département, “le but étant de revaloriser la place des oasis de Tozeur dans le circuit touristique et culturel”.

Il a aussi évoqué une hausse des indicateurs du tourisme intérieur et un taux d’occupation de 100 pc dans les unités hôtelières de la région qui offre une variété de manifestations hivernales.

René Trabelsi a fait savoir que les efforts seront orientés vers la réouverture des unités hôtelières fermées dans le but de tirer profit de cette reprise qui, a-t-il estimé, “devra se poursuivre durant l’année prochaine”.