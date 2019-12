Nabeul, capitale hivernale des agrumes, est aussi une destination privilégiée pour les troupes internationales du théâtre de l’enfant qui viennent annuellement se produire dans le cadre du Festival international de Neapolis.

Le line-up de la 34e édition du Festival international de Neapolis pour le théâtre d’enfants prévoit la présentation d’une sélection de 15 spectacles tunisiens en plus de 11 spectacles quotidiens provenant de divers pays.

Les grandes lignes du programme de cette édition, prévue du 15 au 22 décembre 2019, ont été présentées mercredi au cours d’un point de presse tenu à la Cité de la Culture.

Le Festival qui se tient dans la ville de Nabeul est présidé par Nizar Cheminguy qui a annoncé que parmi les spectacles tunisiens deux sont produits par le festival et le reste sont financés par le ministère des Affaires culturelles. Il a cité la présence de troupes et artistes d’Algérie, du Bahreïn, d’Egypte, d’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, d’Irak, d’Italie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Sibérie (Russie) et de Taiwan.

Les organisateurs annoncent la tenue de la première édition des Journées de Contes de Neapolis qui aura lieu, en parallèle avec le festival, du 16 au 20 décembre, à Dar Nabeul. Une sélection de contes sera présentée quotidiennement par des universitaires et hommes de théâtres, à l’instar de Youssef Baklouti, Radhia Guermazi, Khaled Chanen et Baghdadi Aoun.

Plus de cent représentations entre performances et spectacles, indoor et outdoor, sont au menu du festival. La plupart se dérouleront dans la ville de Nabeul qui accueillera 70 représentations réparties entre le Centre Culturel Neapolis, la Maison de la Culture, Dar Nabeul, Nabeul Centre ainsi que les places publiques de la ville.

Le festival se déplacera en dehors du Nabeul avec des spectacles dans diverses zones du gouvernorat et 2 au profit des enfants des zones montagneuses de Mont Semmama à Kasserine.

En partenariat avec l’Unicef, le festival organise des compagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, des ateliers et des spectacles gratuits dont certains destinés au public des zones rurales du Cap-Bon. Ce partenariat, qui se renouvelle pour la 4e année consécutive, coïncide avec le 30e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Au démarrage du festival les organisateurs ont programmé le traditionnel carnaval qui arpentera les rues de la ville. Il verra des spectacles de troupes internationales et du Centre des arts dramatiques et Scéniques du Kef en plus et des marionnettistes.

L’inauguration verra aussi la participation de la troupe de l’Académie internationale des Arts de Sfax, les tambourineurs de l’ile de Kerkenah en plus des carnavals de Yasmine Hammamet, des Clubs et des jardins d’enfants de la ville de Nabeul.

Les spectacles tunisiens s’intitulent “Le Chemin vers Midosa”, “L’île du Pirate”, “Je veux Jouer”, “Les Ailes de l’Amour”, “Pinnocchio”, “Le Monde des Jeux”, “Pinocchio & Pinocchia”, “Le Monde du Cirque”, “L’Orge & Le Nez du Clown”, “Patati Patata”, “Le Pieuvre”, “Le Musicien de Nuit”, “Insistance” et “La Cigale et la Fourmi”.

Un hommage sera rendu à feu Samir Besbes à travers la tenue d’une exposition de 190 œuvres d’art, legs de cet homme de théâtre, qui ont été traitées par le marionnettiste Belkacem Ezzedini.

L’hommage verra aussi une performance de ce marionnettiste, “Mrayedh” (Malade) d’après une mise en scène de Walid Khadraoui. Cette pièce qui ouvrira le bal est une production du Centre international des Arts Contemporain de Kasserine. Elle traite l’obsession quotidienne de l’Homme, à travers des marionnettes qui incarnent la souffrance de l’artiste.

La programmation sera ponctuée de performances et une série d’ateliers de théâtre de divers pays dont certains pour enfants et autres pour adultes, auxquels participent des élèves, des collégiens et des étudiants de l’Institut de Carthage Dermech.

Le festival prévoit la tenue de deux conférences, “Le conte, un moyen d’éducation et d’apprentissage” et “Le Théâtre aux Jeunes”, respectivement données par le Tunisien Baghdedi Aoun et l’Irakien, Zeit Aldelimi.

Nabeul est une ville touristique, réputation qu’elle doit à son emplacement géographique, sa nature généreuse et ses ruines d’époques lointaines, témoin d’un passé glorieux. Les hôtes du festival auront de quoi s’émerveiller dans le beau cadre de cette ville jadis appelé Neapolis, nom grec qui signifie “ville nouvelle”, d’où vient l’appellation du festival.