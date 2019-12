Quelque 841 mouvements de protestation observés au cours du mois de novembre 2019, dont 228 non autorisés, soit une hausse de 20% par rapport au mois de novembre 2018, selon le bulletin des protestations collectives, du suicide et de la violence, publié, lundi, par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Il en ressort également que le sit-in représente encore la forme de protestation la plus adoptée par les manifestants (52%), suivi par le blocage des routes (20%), la mise à feu de pneus (5%) et la marche vers la capitale (2%).

Les citoyens ont été les acteurs qui ont le plus contribué au total de ces mouvements au titre du mois de novembre (57%). Les travailleurs occupent la deuxième position avec 14% et les marins pêcheurs 5%.

Les protestations liées aux revendications sur l’amélioration des infrastructures, ont augmenté de 90%, tandis que le nombre des mouvements de protestation en rapport avec des revendications sociales s’est accru de 113%, les revendications environnementales de 61% et les protestations réclamant de meilleurs services administratifs ont connu une hausse de 17%.

Concernant les cas et tentatives de suicide au cours du mois de novembre 2019, 20 cas ont été recensés, soit une baisse de 56,5% par rapport à la même période de l’année dernière. Le plus grand nombre de cas de suicides et de tentatives de suicide a été enregistré dans les gouvernorats de Jendouba (3 cas), Tunis (3 cas), et Sousse (2 cas).