La Tunisie entame officiellement, la mise en œuvre de la zone de libre échange du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), en janvier 2020, en se réservant le droit d’appliquer le principe de la réciprocité dans le traitement envers les pays membres du COMESA, qui n’ont pas supprimé les tarifs douaniers, à 100%.

Selon un communiqué du ministère du Commerce publié, vendredi, les instructions ont été données aux autorités compétentes, pour l’application des procédures relatives à la zone de libre échange du COMESA, dont la généralisation de l’utilisation du certificat d’origine du COMESA.

La Tunisie avait versé sa contribution au budget du COMESA, le 20 juin 2019, date de dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du secrétariat général du COMESA. Elle a participé depuis, à toutes les réunions et manifestations auxquelles elle a été invitée et accueilli une délégation importante d’experts et de représentants des institutions du COMESA, présidée par la secrétaire générale.

Elle a, en outre, organisé une série de réunions pour faire connaitre les structures, les programmes et les projets du COMESA, à l’échelle nationale.

L’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe va lui permettre de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 17% des tarifs douaniers appliqués sur ses exportations.

Pour rappel, la Tunisie est devenue, en juillet 2018, officiellement, le 20ème membre du COMESA, lors du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres, qui s’est tenu à Lusaka, capitale de la Zambie.