La Chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise (CCTBL), en partenariat avec la Chambre des conseillers à l’export et la Chambre des sociétés de commerce international de l’UTICA, a organisé, mardi 30 avril 2019, le Forum économique sur l’adhésion de la Tunisie au COMESA autour de la thématique : « Défis et Opportunités pour les entreprises tunisiennes et étrangères installées en Tunisie ».

Dans son allocution, Riadh Azaïez, président de la CCTBL, n’a pas manqué de saluer l’adhésion de la Tunisie au COMESA, le 18 juillet 2018, et la ratification de cet accord par les représentants du peuple le 27 mars 2019.

Il précisera que la CCTBL milite pour le développement des relations sud-sud et nord-sud-sud depuis février 2005, date à laquelle une première mission économique s’est rendue en Côte d’Ivoire. Avec l’adhésion au COMESA, la Tunisie est qualifiée pour devenir une véritable plateforme d’échanges Nord-Sud-sud.

Naceur Hidoussi saisira cette occasion pour présenter le Conseil des Chambres mixtes et son rôle dans la l’amélioration du climat des affaires en Tunisie.

Samir Majoul, président de l’UTICA, insistera sur l’importance d’organiser un programme cohérent de promotion des principaux pays du COMESA pour les entreprises implantées en Tunisie.

Quant à Taoufik Mlayah, il se félicite de l’opportunité que constitue cette adhésion pour les sociétés de commerce international tunisiennes.

Omar El Béhi, ministre du Commerce, brosse l’historique de l’adhésion de la Tunisie au COMESA et les obstacles surmontés pour parvenir à la conclusion de l’accord.

Chawki Jaballi, directeur de la coopération au ministre du Commerce, s’est penché sur toutes les opportunités qu’offre l’adhésion au COMESA.

Karim Ben Becher, directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères étaye les prochaines étapes préalables à l’effectivité de l’adhésion de la Tunisie.

Ensuite, trois panels successifs dédiés au numérique, à l’agriculture et à l’agro-alimentaire et à la construction et aux travaux publics sont animés par d’éminents experts à l’effet de présenter pratiquement les ouvertures qu’offrent le COMESA aux opérateurs de Tunisie.

A PROPOS DU COMESA

Fondé en 1994, le COMESA regroupe aujourd’hui 21 pays membres : Burundi, Comores, RD du Congo, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Eswatini, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, Ile Seychelles, Somalie, Soudan, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et la Tunisie.

Il se fixe comme principale mission de réaliser des progrès économiques et sociaux durables dans tous les Etats membres à travers le renforcement de l’intégration et de la coopération dans tous les domaines de développement, en particulier le commerce, les douanes et les affaires monétaires, le transport, les communications et l’information, les technologie, l’énergie et ‘industrie, ainsi que le genre, l’agriculture, l’environnement et les ressources naturelles.

Avec une superficie de 11,6 millions de Km² et une population de près de 560 millions d’habitants, le groupement a enregistré des réalisations record au cours de ces dernières années, avec un PIB de 718 milliards de dollars en 2015, un taux de croissance de 4,7 % en 2016, un volume d’échanges commerciaux de 235 milliards de dollars en 2017 (dont 71 milliards de dollars en exportations et 165 milliards de dollars en importations).

Notons que 5 pays membres du COMESA (Congo, Djibouti, Ethiopie, Kenya et Rwanda) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés au monde, variant entre 5 et 10 %.