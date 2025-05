Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi, à Tunis entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission de la concurrence du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

L’objectif de cet accord est de renforcer la coopération et la coordination en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de création de projets économiques, indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Signé en marge d’une rencontre régionale consacrée au renforcement des capacités des autorités de concurrence en Tunisie, organisé par la Commission de la concurrence du COMESA, l’accord permettra de jeter les jalons d’une coopération entre la Tunisie et le COMESA et d’échanger les expertises, les expériences et les données.

A cette occasion, le ministre du Commerce, Samir Abid a déclaré que la Tunisie est attachée à renforcer l’intégration africaine et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, ajoutant que les recommandations issues de cette rencontre pourraient être utiles au développement du système législatif et institutionnel de la concurrence en Tunisie.

La Tunisie accueillera la 34ème session du Conseil des commissaires de la COMESA pour la concurrence, prévue du 1er au 3 mai 2025.

Le COMESA, le plus grand groupement économique régional d’Afrique orientale et australe, regroupe 21 pays (dont la Tunisie, l’Égypte, la Libye, la Somalie et le Soudan), avec une population totale de plus de 640 millions d’habitants.