Des rencontres de partenariat africain auront lieu les 23 et 24 juin prochain, en Tunisie, en présence de représentants de 10 pays et de 30 opérateurs africains, et ce, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex).

L’accent sera mis au cours de ces rencontres sur le partenariat professionnel dans les secteurs des services, les TIC, la promotion immobilière et l’industrie agroalimentaire, a affirmé à l’Agence TAP le directeur général du Cepex Mourad Ben Hassine, notant que ces rencontres ont pour objectif de renforcer la présence des produits tunisiens sur les différents marchés africains.

Il a également mis l’accent sur l’importance des groupements régionaux dans ce domaine à l’instar du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) notant que la Tunisie compte parmi les pays les plus exportateurs vers l’Afrique sub-saharienne en utilisant le certificat d’origine avec plus de 270 produits tunisiens adressés à plusieurs pays africains jusqu’à fin avril 2025.