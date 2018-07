La Tunisie est devenue officiellement mercredi, le 20ème membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), lors du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres, qui se tient à Lusaka, capitale de la Zambie.

Le ministre des affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a ratifié en sa qualité de représentant du président Béji Caïd Essebsi, le traité d’adhésion de la Tunisie au COMESA, en présence du ministre du commerce, Omar El Béhi.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère des affaires étrangères, Jhinaoui a souligné lors d’une allocution prononcée au nom du chef de l’Etat, la volonté de la Tunisie enracinée dans sa profondeur africaine et soucieuse de développer la complémentarité et l’intégration continentale, à contribuer d’une manière efficiente, à impulser l’action de cet important groupement régional, à lui conférer davantage de rayonnement et à consacrer la voie du partenariat et de la coopération économique et commerciale entre les pays membres, dans le cadre de l’intérêt mutuel.

L’adhésion de notre pays au COMESA constitue une opportunité prometteuse pour les secteurs public et privé, les investisseurs et les chefs d’entreprises industrielles et financières, pour la réalisation de partenariats avec leurs homologues dans le reste des pays membres de cet important groupement économique. Ce dernier constitue un marché important pour de nombreux produits tunisiens et entreprises actives dans les domaines de l’infrastructure de base, des TIC, de l’enseignement et l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé, des industries alimentaires, de l’ingénierie, de la comptabilité et des finances et autres.

La Tunisie parachève avec son adhésion au COMESA, les efforts déployés depuis janvier 2016, par les autorités en vue d’adhérer à ce groupement économique qui compte 20 Etats africains membres et près de 625 millions d’habitants.

Le PIB de la région du COMESA est estimé à environ 1,2 trillion de dollars, se classant ainsi, comme le plus grand des groupements commerciaux dans le monde, avec une valeur des importations annuelles de près de 170 milliards de dollars et des exportations de 120 milliards de dollars.

A relever que cette adhésion va permettre à la Tunisie d’adhérer automatiquement à la zone de libre échange triangulaire formée par le COMESA, la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est) et la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe), regroupant près de la moitié des pays du continent et recèlant d’importantes potentialités, propices au renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les pays africains.