Les travaux de la 34ème édition des Journées de l’Entreprise organisées à l’initiative de l’IACE sous le signe “l’entreprise et le nouveau rôle de l’Etat” ont démarré, vendredi, en présence de plus de 1000 participants parmi les politiciens et économistes de Tunisie et des différentes régions du monde.

Intervenant à l’ouverture de cet évènement, le président de l’IACE Taieb Bayahi a souligné la nécessité d’agir rapidement pour traiter les multiples crises économiques, politiques et sociales que la Tunisie connaît depuis la Révolution.

Il a appelé les parties politiques et syndicales ainsi que les partis à laisser de côté leurs divergences et à soutenir les efforts du nouveau gouvernement attendu et d’intensifier l’action pour garantir la confiance des investisseurs et intensifier l’investissement, seul à même de créer la richesse et des postes d’emploi.

Le coordinateur des journées Nafaa Ennaifer a indiqué que le programme de la 34ème édition des Journées de l’Entreprise comprend cinq séances ayant respectivement pour thème “Crise économique et rôle de l’Etat”, “Crise technologique et transformation digitale de l’Etat”,Crise des valeurs : vers un Etat régulateur”, Crise sociale:quel modèle d’inclusion?”.

Il a rappelé que la séance d’ouverture des travaux des journées de l’éntreprise aura pour intitulé “la crise politique pour un Etat efficient” et permettra de discuter de la crise politique que le pays connaît, des défis qui se posent et des solutions alternatives afin de les relever, notamment à travers l’examen des moyens de dépasser les défaillances du système politique actuel.

Les participants à la deuxième session débattront de “la crise économique et rôle de l’Etat” et évoqueront le shema de développement adopté par le gouvernement tunisien et les mesures décidées dans ce sens, surtout les programmes de lutte contre la corruption et les lois sur l’investissement qui n’ont pas donné les résultats économiques escomptés.

S’agissant de la troisième séance, elle examinera, selon Ennaifer, le thème de la “Crise sociale:quel modèle d’inclusion?” pour évoquer la pauvreté, la marginalisation, le déséquilibre régional et le déclenchement de mouvements sociaux, ce qui nécessite de changer les politiques traditionnelles de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale”, selon ses dires.

La quatrième séance qui aura pour thème “Crise technologique et transformation digitale de l’Etat”constituera une occasion pour parler des défis numériques auxquels la Tunisie fait face en dépit du démarrage de la numérisation de l’administration, depuis les années 70, de la mise en oeuvre du projet “les villes intelligentes” et des réformes relatives à la modernisation de l’administration.

“Crise des valeurs : vers un Etat régulateur” sera le sujet de la dernière séance au cours de laquelle l’accent sera mis sur le non respect des valeurs morales ce qui met en péril l’appareil administratif, le rendant incapable d’œuvrer en tant que moyen pour réaliser le développement et la croissance économique.

Cette 34ème édition des Journées de l’Entreprise acceuille des politiciens et économistes tant tunisiens qu’étrangers, à l’instar de l’actuel chef du gouvernement Youssef Chahed, l’ancien chef d’Etat, Mohamed Ennaceur, ainsi que l’ancien président turc Abdullah Gul, l’ancien premier ministre grec Aléxis Tsapras, le vice-président de la Banque mondiale chargé de la région Moyen Orient et de l’Afrique du Nord Férid Belhaj, l’ancienne président de l’UTICA Wided Bouchamaoui et Houcine Abassi ancien secrétaire général de l’UGTT.