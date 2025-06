«Plusieurs textes législatifs doivent être révisés afin de parvenir à regagner la confiance des hommes d’affaires tunisiens et d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers », c’est ce qu’a indiqué le député à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Dhafer Seghiri, lors de la rencontre « 90 minutes avec l’IACE », organisée mercredi soir, sur le thème « Les propositions économiques de l’ARP ».

Seghiri a à cet égard, souligné, l’impératif d’adopter dans les plus brefs délais des textes à caractère économique dont le Code de Changes…, afin d’être à la page des évolutions économiques et de manière à booster le développement et à assurer la relance économique.

Evoquant le projet de loi sur la liberté économique et la lutte contre l’économie de rente, le député a fait savoir que ce dernier consacre la liberté économique, limite la criminalisation des activités économiques, garantit la liberté d’investissement, protège la concurrence loyale.

Il a estimé, dans ce cadre, qu’il est indispensable, aujourd’hui, d’œuvrer à activer la législation favorisant l’investissement et l’initiative privée, à renforcer les mécanismes d’appui financier, à finaliser la transition vers l’administrative numérique afin de faire face à la corruption et à adopter des peines alternatives pour les investisseurs, en cas d’infractions financières, afin d’assurer la pérennité de l’activité de leurs entreprises.

« Parallèlement, il faut alléger les procédures, limiter la bureaucratie administrative et activer le rôle des organismes de contrôle et de conseil, et revoir le rôle de l’État dans l’investissement », a-t-il souligné, estimant que l’Etat doit investir davantage dans les secteurs promoteurs tels que le phosphate, l’agriculture et le tourisme afin de favoriser la création des richesses.

Le député a appelé, en outre, à renforcer la coordination entre les différents départements et structures de l’Etat concernés par l’investissement, afin de réaliser des progrés.

Il a recommandé, aussi, de veiller à la promotion du secteur logistique (ports, aéroports…) pour soutenir les secteurs économiques, notamment dans le cadre des projets de partenariat public-privé.

Il convient de rappeler que le projet de Loi sur la liberté économique et la lutte contre l’économie de rente a été déposé à l’ARP, en novembre 2024, et il a été examiné par la Commission des Finances et du Budget, au cours du mois de mai 2025.

Une réunion avec les différentes parties prenantes (patronat, ministère de finances…) est prévue, à l’ARP, au cours du mois de juillet 2025.

A noter que L’IACE (l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises) se présente comme un Think Tank international indépendant qui s’engage à promouvoir l’entreprise et à améliorer l’environnement des affaires, et ce, en formulant des recommandations et des propositions de réformes avec le concours des chefs d’entreprises, des universitaires et autres acteurs de la société civile.