Cette jeune collégienne de 2ème année au Lycée pilote de Kairouan aura été la (bonne) surprise et le cadeau de cette 34ème édition des Journées de l’entreprise de l’IACE.

Avec son innocence, mais aussi sa véhémence, Ela Ben Saad a mis l’auditoire en émoi, recueillant des applaudissements nourris et répétés de la salle.

Elle lance coup sur coup : «si notre système d’éducation est inadapté, offrez-nous l’occasion de nous construire par nous-mêmes».

Cette collégienne de 14 ans se plaint de ce que, dans son collège, on ne lui apprend pas à coder et à se familiariser avec la robotique.

Elle se plaint de ce que la réglementation actuelle ne lui permet pas de fonder sa propre société, alors que sous d’autres cieux, ses cogères éditent des solutions ou des jeux et génèrent des milliards de revenus.

Tous les gouvernements ont échoué

Avec lucidité et courage, Ela Ben Saad affronte la salle et la tribune –où siègent Mohamed Ennaceur et Youssef Chahed, entre autres, et leur dit avec émotion : « tous les gouvernements post-révolution ont échoué ».

Citant Einstein, elle leur rappelle : on ne peut espérer changer les choses en reprenant ceux qui ont préalablement failli.

Faites en sorte que le système en arrive à tolérer que nous programmions une partie de notre formation. A l’actif de cette jeune pousse d’avoir assimilé à des épreuves à Harvard, sur le net et sans autres moyens que son ordinateur.

Point de taille et qui est de taille. La famille Ben Saad se démarque par le QI remarquable de ses enfants. Et le plus sympa dans l’histoire est l’itinéraire du papa qui a quitté les bancs de l’école pour devenir ébéniste afin de subvenir aux besoins de la famille.

Papa responsable mais lucide. Lassaad Ben Saad, père, se disant qu’il doit donner l’exemple, s’est décidé à reprendre ses classes. Et il réussit dans son concours d’apprenant.

Qu’est-ce que vous dites de cela ?

