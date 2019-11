Dans le cadre de la manifestation internationale “16 jours d’activités pour lutter contre la violence faite aux femmes” qui se tient du 25 novembre au 10 décembre 2019, 47 organisations de défense des droits de la femme ont appelé à une mobilisation nationale pour dénoncer la violence faite aux femmes à travers l’organisation de plusieurs marches dans quatre gouvernorats dans le pays.

Les parties signataires ont appelé toutes les organisations nationales, les associations et les associations de la jeunesse, ainsi que des personnalités nationales et des partis politiques à participer à ce mouvement pour fustiger les violences faites aux femmes et exprimer leur solidarité avec les victimes, signalant que les autorités sont responsables de la protection des femmes et des enfants.

Des marches seront organisées aujourd’hui lundi à 16 heures trente à l’avenue Habib Bourguiba à Sfax, le 26 novembre à Sousse, le 27 novembre à Kairouan et le 30 novembre à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.