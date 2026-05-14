Un accord de partenariat a été signé entre l’association “Aswat Nissaa” et la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba, dans le cadre du renforcement des activités féminines dans l’espace universitaire.

Cet accord a pour objectif, selon un communiqué publié mercredi par l’association “Aswat Nissaa”, la création d’un club féminin au sein de la faculté, qui offrira un espace de dialogue, d’échange et de réflexion collective sur les questions d’égalité, de droits des femmes et de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre du soutien aux initiatives féministes au sein de l’université, afin d’encourager leur participation aux activités culturelles et de sensibilisation.

Une série d’activités destinées aux étudiantes de l’université de Jendouba se tiendront, à partir de l’année universitaire 2026-2027, en vue de créer des espaces de dialogue et d’apprentissage, selon la même source.