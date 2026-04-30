Dans le cadre de la Foire internationale du livre de Tunis, le stand du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a abrité une série d’activités interactives et de rencontres scientifiques et intellectuelles, organisées conjointement avec l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes (CREDIF), dans le cadre de la sensibilisation aux questions relatives aux femmes et à la lutte contre la violence à leur égard.

Le stand a accueilli, mercredi 29 avril 2026, une activité interactive consacrée par l’Observatoire national à la présentation de ses services, notamment la ligne verte 1899 d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des femmes victimes de violence, ainsi qu’à la distribution de dépliants de sensibilisation aux visiteurs du salon. Les chargées de l’écoute ont également assuré un service direct aux visiteurs, comprenant des conseils et des orientations, dans le cadre d’un échange en direct avec les visiteurs présents.

Dans un esprit participatif, un mur interactif a permis aux visiteurs de l’exposition d’exprimer leurs opinions et leurs idées sur les moyens de prévenir la violence, ces contributions devant ensuite être intégrées dans une campagne de sensibilisation communautaire s’inspirant des points de vue des citoyens et citoyennes.

Le même jour, une table ronde destinée aux jeunes a été organisée ayant pour slogan : « pour la défense des droits des femmes et la lutte contre la violence à leur égard », animée par les jeunes ambassadeurs de l’Observatoire, avec la participation de plusieurs responsables de centres de jeunesse et de sport des gouvernorats du Grand Tunis. La rencontre comprenait des sessions de sensibilisation visant à présenter la loi n° 58 de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’un tour d’horizon des mécanismes de protection à la disposition des femmes et des filles.

Par ailleurs, le stand du ministère a accueilli, le lundi 27 avril 2026, une rencontre scientifique pour présenter le numéro 55 de la revue « Credif » intitulé : « Les femmes et les filles en milieu rural : transformations, défis et réussites ».