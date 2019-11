La région de Sfax sera, les 12 et 13 décembre 2019, la “capitale de l’agroalimentaire“, et ce à l’occasion de l’organisation par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) de la deuxième édition du Forum «Tunisia Business Export» avec une présence attendue de plus de 35 importateurs étrangers et de centrales d’achat de 14 pays.

L’on s’attend à ce que cette manifestation d’envergure internationale offre, une nouvelle fois, des opportunités prometteuses de partenariat et d’exportation des produits agroalimentaires tunisiens vers des marchés à fort potentiel à travers le monde.

Les services compétents de la Chambre continuent leur effort de promotion de l’événement aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays afin de drainer le maximum de participants parmi les importateurs étrangers, les acheteurs et les structures économiques influentes sur les marchés mondiaux de l’agroalimentaire mais aussi les professionnels, producteurs et exportateurs tunisiens du secteur.

Le programme du Forum comporte une exposition à laquelle participeront les entreprises exportatrices tunisiennes et des rencontres de partenariat Business to Business «BtoB» entre les exportateurs tunisiens et les centrales d’achat étrangères.

Il comprend également une séance plénière sur le thème «L’Agroalimentaire dans le marché international : Nouveau positionnement», une plénière qui sera animée par des experts tunisiens et étrangers de renommée.

Rappelons que la première édition du forum, qui s’était déroulée en novembre 2018 avec le concours de TAYP – Projet Drive, Projet JOBS et la GIZ, avait connu un grand succès et a été marquée par la participation de 31 entreprises exportatrices tunisiennes et 52 importateurs et centrales d’achat de 17 pays africains, européens, asiatiques et américains.

