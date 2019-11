Un colloque sur le thème “l’industrie 4.0 : priorités et défis” a été organisé, mercredi 20 novembre à Sfax, en vue de débattre des défis que rencontreront les entreprises tunisiennes face à la 4ème révolution industrielle.

Des industriels, chercheurs et experts ont pris part à cette rencontre tenue à l’initiative du Centre d’affaires de Sfax et le programme IRADA (Initiative régionale d’Appui au Développement Economique Durable).

Kais Mejri, directeur général de l’innovation au ministère de l’Industrie, a relevé l’importance de sensibiliser les acteurs des secteurs public et privé à mieux se préparer à la nouvelle révolution technologique pour rester compétitif.

De son côté, le directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Amor Bouzouada, a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie en vue de mettre toutes les administrations et structures en réseau, de maitriser la sécurité informatique et d’encourager les entreprises à se doter d’applications numériques, insistant sur le besoin de créer un noyau d’industrie 4.0.

Pour sa part, Ahmed Issa, expert syro-allemand, a donné un aperçu sur le rôle de l’institut allemand “Fraunhofer” spécialisé dans la recherche en sciences appliquées et qui accompagne les petites et micro-entreprises pour développer des solutions technologiques industrielles et se mettre au diapason des nouvelles mutations.

Le centre d’affaires de Sfax a lancé, en 2018, en collaboration avec plusieurs partenaires dont l’Institut international de technologie de Sfax et la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, un consortium de recherche en systèmes industriels 4.0 en vue d’encourager les entreprises à se préparer à la 4ème révolution industrielle.