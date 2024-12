La ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines Fatma Thabet Chiboub, a indiqué vendredi que l’initiative “vers l’industrie 4.0” lancée en Tunisie, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Tunisie à l’horizon 2035, qui comportera la transition vers l’industrie 4.0.

Cette stratégie sera mise en œuvre en suivant une feuille de route, des objectifs et des indicateurs clairs, a-elle poursuivi.

Intervenant lors de la clôture de la première phase du projet centre de compétence en industrie 4.0, baptisé “Neotex”, organisée par le pôle de compétitivité Monastir-El Fejja, sur le thème “industrie intelligente et transition numérique dans le secteur du textile”, la ministre a mis l’accent sur l’importance de tirer profit du progrès technologique et de l’exploiter pour trouver des solutions permettant d’accélérer la transition écologique et énergétique, afin de renforcer la compétitivité du tissu industriel tunisien en lui assurant une plus grande efficacité de gestion des ressources.

Il s’agit également d’identifier les facteurs de développement du tissu industriel en Tunisie et les moyens de coopération entre les différentes parties, pour une industrie plus compétitive.