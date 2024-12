Une cérémonie s’est tenue ce lundi au Palais des Congrès à Tunis pour célébrer le 30ème anniversaire du partenariat entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) sous le thème un partenariat mutuel pour une industrialisation inclusive et durable.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub a souligné que les trente ans de partenariat entre la Tunisie et l’ONUDI ont permis d’accompagner l’industrie tunisienne dans sa mise à niveau, de valoriser les ressources agricoles, de promouvoir les compétences industrielles tunisiennes dans le cadre de la coopération Sud-Sud et avec l’Union européenne.

La ministre a également annoncé qu’un « programme très ambitieux » sera signé au début de l’année 2025. Ce programme quinquennal vise à positionner l’industrie tunisienne au niveau mondial en l’alignant sur les avancées technologiques, notamment dans les secteurs de la pharmacie, des composants automobiles, des industries de haute précision (industrie 4.0) et dans le domaine de la formation en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle.

Elle a, en outre, rappelé que la collaboration avec l’ONUDI a débuté en 1972 avec des projets pilotes et s’est renforcée par l’ouverture d’un bureau de l’organisation en Tunisie en 1994. Ce partenariat a permis d’accompagner les mutations industrielles tunisiennes vers la compétitivité, la durabilité et la réduction des émissions de carbone à l’horizon 2050, tout en espérant qu’il attirera davantage d’investissements en Tunisie à l’avenir.

De son côté, le représentant de l’ONUDI en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, a souligné que ce partenariat vise à intégrer l’industrie tunisienne dans l’économie mondiale tout en favorisant une inclusion sociale au niveau national.

Dans ce contexte, il a signalé la réalisation de plus de 150 projets répondant aux aspirations de la Tunisie à s’internationaliser saluant le soutien des pays donateurs et des structures des Nations Unies.

Lors de la cérémonie, plusieurs projets innovants ont été présentés, tels que des formations culinaires utilisant des ingrédients naturels tunisiens, des produits cosmétiques issus de sources végétales naturelles, ainsi que des initiatives dans l’électronique et l’automatisation de haute précision. L’ONUDI a apporté un soutien financier et technique, notamment pour la promotion de ces produits à travers des participations à des salons internationaux et régionaux.