Le Pôle de Compétitivité de Sousse (Novation City) et le Centre International pour la Transformation Industrielle (INCIT) ont signé, mercredi, un accord de partenariat stratégique sur la transformation industrielle numérique en Afrique, et ce, en marge de la Foire de Hanovre, qui se tient du 30 mars au 4 avril 2025, en Allemagne, sur le thème des Technologies Industrielles.

D’après un communiqué, publié par le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, ce partenariat permettra de renforcer le rôle de la Tunisie en tant que pôle régional de transformation numérique industrielle dans le continent africain.

Il permettra, en outre, au pôle de renforcer la compétitivité de la Tunisie dans le domaine de l’Industrie 4.0 et d’améliorer l’attractivité des investissements industriels étrangers en Tunisie.

Par la même occasion, le pôle de compétitivité de Sousse a été reconnu comme le premier centre mondial à déployer le programme OPERI (Operational Excellence Readiness Index), visant à évaluer l’excellence opérationnelle des entreprises industrielles ; et aussi comme le premier centre de formation en Afrique, après avoir obtenu les certificats Smart Industry Readiness Index (SIRI).

Il convient de noter que SIRI se présente comme la première évaluation indépendante de la maturité numérique au monde pour les entreprises industrielles.

Le département de l’Industrie a précisé, aussi, que cet accord de partenariat, qui regroupe d’autres pays africains, outre la Tunisie, dont l’Algérie, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, s’inscrit dans le cadre de suivi du programme de travail, conçu par le Protocole d’intention signé lors de la Foire de Hanovre 2024, et dont la finalité est de faire de l’Afrique un pôle d’excellence industrielle et numérique.

Il importe de noter que l’INCIT est une institution environnementale, sociale et de gouvernance qui promeut la transformation de l’industrie manufacturière. Il œuvre à soutenir la transformation industrielle et à appuyer l’industrie manufacturière mondiale pour qu’elle devienne plus résiliente, plus productive et mieux positionnée pour réussir à l’avenir.