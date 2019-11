Plus de 1 200 participants (consultants, recruteurs, managers DRH et décideurs) seront réunis les 15 et 16 novembre 2019 à Sousse, pour débattre et échanger autour de l’avenir des ressources humaines en Tunisie, lors de la 4ème édition des Rencontres méditerranéennes des ressources humaines (MEDRH), placée sous l’égide du ministère tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Selon un communiqué rendu public mercredi 6 novembre, la 4ème édition de MEDRH qui réunira une vingtaine de conférenciers venant des 4 continents, est conçue pour être un carrefour d’évolutions du métier de management des Ressources Humaines dans un sens bien large, englobant les tendances technologiques, sociologiques, sociétales et la coopération intergénérationnelle dans le but de préparer les organisations et les aider ainsi à confirmer et accélérer leurs performances.

Quatre grandes thématiques seront à l’ordre du jour à savoir : les Modèles d’innovation, le Talent Mangement, les New Ways Of Working et le Management Augmenté, précise la même source.

Ces 4 thématiques seront traitées en alternant des apports méthodologiques, des partages d’expériences, des présentations d’approches innovantes et des workshops de co-construction. Ils seront répartis sur 4 conférences plénières, 17 conférences thématiques, 4 workshops et 3 formations.

L’innovation et le développement technologique, le design thinking, l’apport de l’intelligence artificielle à la fonction RH, les métiers de demain, les nouveaux modes de travail et la gestion des talents seront au cœur de la 1ère journée de MEDRH 2019 à travers l’intervention de 19 conférenciers représentants la Tunisie, le Maroc, le Canada, les Etats Unis, l’Egypte, la France, la Turquie et l’Allemagne.

Cette édition sera marquée par l’apport du Centre National de Formation Continue (CNFCPP) et de Promotion Professionnelle qui tiendra 3 sessions de formations sur la plateforme MALEK à titre exclusif et gratuit au profit des participants à MEDRH 2019.

L’employabilité sera également à l’honneur à travers les workshops que tiendront notre partenaire stratégique, l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) et la Chaire de la Prospective de l’UNESCO sur la double thématique de l’Emploi et de l’Employabilité, rappelle le communiqué.

La deuxième journée sera quant à elle relevée par la tenue du premier panel managérial tunisien autour de la thématique du “Management augmenté comme accélérateur du moteur de la chaîne de valeur de l’entreprise”.