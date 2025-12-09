Les HR Awards Tunisie reviennent pour leur 12ᵉ édition et s’imposent comme le rendez-vous incontournable des professionnels des ressources humaines. Organisés par l’Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaine dans les Entreprises (ARFORGHE), ces prix récompensent les entreprises tunisiennes qui innovent et s’engagent pour un management responsable, performant et durable.

Un prix au service de la transformation RH

Depuis leur lancement en 2013, les HR Awards ont pour objectif de valoriser les meilleures pratiques de gestion des talents et de promouvoir une culture managériale moderne. Chaque édition met en avant une thématique clé : après l’excellence managériale et la créativité RH, l’édition 2024 – baptisée HR Awards HREDD – a marqué une étape décisive en plaçant au cœur du débat les droits humains et la diligence environnementale.

En partenariat avec la GIZ Tunisie, cette édition a récompensé les entreprises publiques et privées qui placent l’éthique, la transparence et la responsabilité sociale au centre de leur stratégie RH.

Des voix fortes pour porter la vision

« Le manager de demain sera hybride, technophile mais profondément humain » , affirme Mounira Bouzouita, Présidente de l’ARFORGHE, rappelant que l’exemplarité, l’intelligence collective et l’engagement humain restent les piliers d’un management performant.

De son côté, Michel Bauer, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), insiste sur la portée internationale de l’événement :

« L’innovation doit être mise au service de l’humain. Les HR Awards rapprochent la Tunisie des standards internationaux tout en consolidant une gouvernance responsable et transparente. »

Un processus rigoureux et crédible

Les entreprises participantes sont évaluées par un comité d’experts à travers un audit approfondi de leurs pratiques. Ce processus garantit la crédibilité des distinctions attribuées et permet de mettre en lumière des success stories locales qui deviennent des modèles reproductibles pour l’ensemble du tissu économique tunisien.

Une portée nationale et internationale

Les HR Awards contribuent à renforcer la confiance des acteurs économiques, à diffuser des standards internationaux et à inscrire la Tunisie dans une dynamique de convergence avec les pratiques européennes et mondiales. Ils créent une émulation positive et participent à la modernisation de la fonction RH, essentielle au développement économique et social du pays.

“Les ressources humaines sont les architectes d’un environnement où le talent s’épanouit” disent les experts, le RH “est un chef d’orchestre qui harmonise les talents pour créer une symphonie de réussite, un moteur de performance qui génère de la valeur ajoutée”.