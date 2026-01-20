Un séminaire de formation sur le licenciement pour faute grave, destiné aux professionnels des ressources humaines et aux dirigeants d’entreprise, se tiendra les 12 et 13 février 2026 à Sousse sous le thème :

« Le licenciement pour faute grave : quel rôle pour les responsables des ressources humaines à la lumière de la loi, de la jurisprudence et de la pratique ? »

Organisé par l’Association tunisienne des inspecteurs du travail (ATIT), cet événement vise à doter les participants des clés juridiques et pratiques nécessaires pour maîtriser une procédure à fort risque juridique.

Annoncée par l’Association sur ses réseaux sociaux, cette formation a pour objectif de fournir aux participants les outils indispensables pour gérer les licenciements pour faute grave en évitant les litiges individuels ou collectifs, ainsi que les condamnations judiciaires.

Les intervenants aborderont notamment la définition juridique de la faute grave, les procédures disciplinaires obligatoires, le rôle de l’inspection du travail, le contrôle judiciaire des licenciements, ainsi que les conséquences d’un licenciement jugé abusif.

Animé par des magistrats, des universitaires et des experts en ressources humaines, le programme inclura des études de cas concrets et des échanges interactifs sur la gestion des conflits internes en entreprise.

Ce séminaire s’inscrit pleinement dans la mission de l’ATIT, qui consiste à promouvoir une gestion du travail conforme au droit du travail tunisien et aux principes de bonne gouvernance, tout en renforçant les compétences des acteurs clés du monde professionnel.